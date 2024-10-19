Galatasaray, ligin 9. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Icardi'nin 2, Osimhen'in 1 golüyle 3-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

İlk 11'de kendisine yer bulamayan Osimhen, 78. dakikada oyuna dahil olurken, 80'de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ancak 90+2. dakikada tekrar sahneye çıkan Nijeryalı yıldız bu kez enfes bir rövaşata ile topu rakip ağlara yolladı.

İşte Osimhen'in 90+2. dakikada attığı o şık rövaşata golü...

"PUSKAS ÖDÜLÜNE ADAY OLABİLİR"

Karşılaşma sonrası oyunu değerlendiren Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik" dedi.

İkinci rolün VAR incelemesini de yorumlayan Nijeryalı yıldız, "İlk golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı" dedi.

Victor Osimhen ayrıca, "Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" açıklamasını yaptı.