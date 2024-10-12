Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

"5. YILDIZ İÇİN HAZIRIZ"

Art arda çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçlarda taraftarlarımızın desteğiyle hedefimize adım adım ilerleyeceğiz. Futbol takımımız milli maç arasına lider girdi. 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda gurur içinde taşımaya hazırız.

"HEDEFİMİZ FİNAL OYNAMAK"

Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için çok üzgünüz. Bu üzüntüyü bir başarı hikayesine çevirmek için yeni bir fırsat var. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimiz final. 2. hafta sonunda 36 takım arasında 8. sıradayız.

"HER SPORCUMUZLA GURUR DUYUYORUZ"

2023-24 sezonunda 2026 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Bu başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Kupa kazansın kazanmasın, biz Galatasaray forması giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz.

"REKOR KIRDIK"

Tabloda gördüğünüz gibi 287 milyon euro, 9.8 milyar lira kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık. Kombine, VIP, loca hasılatımız 52 milyon euro'ya ulaştı. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41,614 kombineyi kısa zamanda bitiren taraftarımıza büyük teşekkür ediyorum. Onların katkısı, bu rekora ulaşılmasında katkı sağladı.

"HEDEF 1 MİLYON FORMA"

Mağazacılık... Sürekli büyüme halini 79 milyon euro'luk bir ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. Geçen sezon 701 bin forma satış rakamına ulaştık. Tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu sene 412 bin forma sattık. 1 milyon forma satış hedefi için çalışıyoruz. Her Galatasaraylının orijinal forma alarak bu hedefe katkı sağlamasını hedefliyoruz.

"GELİRLER CİDDİ ORANDA ARTMIŞTIR"

Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirleri geçen sene 75 milyon euro'ya ulaşarak rekor kırdı. Futbol takımımızın başarıları, formamızdaki sponsor sayısı ve gelirini ciddi şekilde artırmıştır. Sadece formamız üzerindeki reklamlardan yaklaşık 25 milyon euro'ya ulaştık. Stadyum isim hakkı 9 milyon euro seviyelerine döndü. Saha kenarı reklamlarından önemli artış yakaladık.

"G.SARAY TARİHİNİN ZİRVESİ"

Rekor kırarak 5.2 milyar liralık, 166 milyon euro'luk dönem sonu konsolide net karı elde ettik. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoru ifade ediyor.

"20 YIL SONRA İLK KEZ..."

Gururla ifade etmek isterim ki, yüzde 50'ler seviyesindeki faize ve içinde bulunduğumuz enflasyonist ortama rağmen TL bazında finansal borçlarımız 20 sene boyunca ilk defa azalmıştır. Bu borcu 2.4 milyar TL'ye düşürdük.

"BABAMIN OĞLU OLSA BİLE..."

Satılan tek bir biletin bile kaydı kuydu var. Kime verilmiş, kimden talep gelmiş vs. Bunu çok değerli buluyorum. Çünkü, söz konusu yakıştırmalara geldiğimiz zaman bunlarla ilgili bize bilgi ve belgelerin ulaşması halinde yapılacak araştırmayla olayları, failleri tespit etmek mümkün. Gelelim konumuza; kimse kusura bakmasın. Bu yapılanlar artık dedikodudur. Bir iddia olsaydı, sahibi gerekeni yapardı. Soruyorum bilgi belge var mı, oradan duydum, buradan işittim diyorlar, başka bir şey yok. Babamın oğlu olsun, yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu yargıya intikal etti. Sonuçlarını göreceğiz. Biraz sabırlı olun. İfade etmeye çalıştım, konuyu son derece önemli buluyoruz ve konunun üzerine gitmekte son derece kararlıyız. Hukuki süreç dışında KPGM firmasıyla usulsüzlük denetimi konusunda anlaştık. Bundan ayrı olarak denetim kurulumuz incelemelerini yapıyor.

"SUÇLU VARSA CEZASINI GÖRECEK"

Öyle bir duruma düştük ki, karaborsanın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bir soru sormak istiyorum, 18 kişiye soruşturma var gibi başlayıp, sonra yönetimdeki arkadaşlarımı bu konunun içine sokmaya çalışan dedikoduları yapanlar Galatasaray'a verdikleri zararı hiç düşünüyorlar mı? Bu konu hem yönetim hem sizler hem camia için çok önemli. Yönetim olarak gerekli tüm araştırmaları yapıyoruz. Gerekli müracaatları yaptık. İç araştırma, profesyonel firmanın araştırılması, hukuğa gitmek, savcılığa duyuruda bulunmak. Bu konu konuşuldukça Galatasaray daha büyük zarar görecektir. Sabırlı olalım. Çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek. Savcılığın çalışmaları nihayetlenmek üzeredir. Onun sonucuna göre tartışıp konuşmakta fayda var. Bir suçlu varsa cezasını görecektir.

"RAKİPLERİMİZ ÇOK KORKMUŞ"

Forma sırt sponsorluğumuz... Biz bu sözleşmeyi 15 Eylül'de imzaladık. Sözleşmeyi imzaladığımız şirket, Avrupa'da birçok kulüple de benzer sözleşmeleri imzalayan dijital spor haber portalı. Biz bu sözleşme için TFF'den yazılı onay aldık. 17 Eylül'de bir takım iddialar ortaya atılınca dedik ki sözleşmeyi askıya alalım, konu netleşsin, sonra devam ederiz. 30 Eylül'de TFF vermiş olduğu izni iptal etti, biz de sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibarettir. Hiç kimse bu olayı tahrif etmeye çalışmasın. Rakiplerimiz bizim bu sponsorluktan bir gelir elde etmemizden çok korkmuşlar, sabah akşam konuşuyorlar. Biz bu sponsorluktan 1 kuruş kazanç sağlamadık. Bu sponsorluk olmadan da onların tek elden dağıtılan hesabı bile sorulmayan sponsorluk desteklerine karşın kazanmaya devam ederiz, hiç merak etmesinler.

"HEYKELLERİN YAPIMINA BAŞLADIK"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin TEM'e bakan köşesine konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki heykellerinin yapımına başladık. Bu heykel o bölgeden geçen her Galatasaraylı için gurur vesilesi olacak.

TARTIŞMA ÇIKTI

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ibra oylamasının gizli yapılmasına dair verilen teklifin Divan Başkanlık Heyetince oylama olmaksızın geri çevrilmesi nedeniyle tartışma çıktı.