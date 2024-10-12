GALATASARAY HABERİ: Ismail Jakobs'tan sakatlık açıklaması! Ameliyat olacak mı?
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Malavi'yi 4-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray hakkında konuşan Jakobs, ayrıca sakatlığı hakkında da konuştu. İşte Jakobs'un sözleri... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 12.10.2024- 10:16