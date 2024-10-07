Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi
Galatasaray Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip Yunus Akgün'ün golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fotomaç gazetesi yazarları, Galatasaray - Alanyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Rigas maçının kadrosunu Okan Buruk, "Size güveniyorum, Alanya maçını çıkın oynayın, kazanın ve taraftarınıza kendinizi affettirin" anlayışı ile sahaya sürdü. Kadroda tek fark Muslera'nın geri dönüşüydü. 60 dakika boyunca G.Saray çok iyi oynamamasına rağmen istekli ve coşkuluydu. Oyunun kontrolü G.Saray'daydı. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul ciddi pozisyonları kurtardı. Yunus'un kabına sığamaması, istekli hali, G.Saray'ın hücumda etkili olmasını sağladı. Sara'nın enfes pasında Yunus'un topu kontrol etmesi ve yaptığı aşırtma ile golü atması alkışlanacak güzellikteydi. Eğer Barış, Mertens, Sara final paslarında topun şiddetini ayarlayabilselerdi G.Saray skor zenginliği yaşayabilirdi. Özellikle Barış Alper'de çok ciddi düşüş var. Barış'ın ayakları ile beyni aynı frekansta buluşmuyor.
Özellikle girdiği pozisyonlarda ille golü ben atayım saplantısında çıkamayıp pas vermeyi düşünmemesi İcardi ve Mertens'in gol atmalarını engelledi. Barış'ın gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. Türkiye'deki maçları izleyen Montella'nın Barış'ın düşüşte olduğunu görmesine rağmen milli takıma çağırması bence hata. G.Saraylı oyuncularda 60. dakikadan sonra ciddi bir yorgunluk gözlemledim. Bu durum, G.Saraylı oyuncularda gol yeme korkusu ile panik ve telaş yaratırken Alanya cesaretlenip daha fazla atak yaptı. Tabela üzerinden bakarsak G.Saray, önemli üç puan aldı. Milli maç arasının hem Okan Buruk hem de G.Saraylı oyunculara toparlanmaları ve yeniden ritim yakalama adına bir şans olacaktır.
MUSTAFA ÇULCU - ZARAR VERİYORSUNUZ
Galatasaray golü bulana kadar Alanya kalesini ablukaya aldı. Yunus hafta arası Rigas'da attığı golün aynısını burada da attı. Orada asisti Davinson dan burada Sara dan geldi. Alanyaspor'un ilk etkili atağı 35'te geldi. O ana kadar istatistiklerinin karşısı hep sıfırdı. Oyunda Galatasaray üstünlüğü devam etti ama bir türlü maçın fişini çekemedi. 65'ten sonra tempo düştü. Barış ve Yunus'ta top kayıpları başladı. Seyirci yeni bir travma yaşar mıyız endişesi içindeydi. Hakem Mehmet Türkmen 6'da Balkovic'e gösterdiği sarı kartta haklıydı. Tam hakemlik karakterini ortaya koydu diyecektim ki... 10'da Mertens topsuz alanda Augusto'nun suratına öyle bir dirsek attı ki şiddetli hareketten kırmızı kart nasıl olur diye sorarsak işte bu diyeceğimiz bir pozisyon ama hakem faul dahi vermiyor!
Hakemliğin bittiği nokta. Bu dakikadan sonra hakem olarak koşsan, sahada basmadık yer bırakmasan, fauller çalsan, sarı kartlar çıkarsan sana kim inanır, kim saygı duyar? Mertens'e kırmızıyı gösterememişsin, VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu uyumuş, oralı bile olmamış! Biz daha neyi konuşacağız? 72'de Balkovec'i kaçıran, arkada kalan Abdülkerim'in hareketi bariz gol şansı. Bunu sahada hakem verecek ama VAR'a yaslanıyor. Eğer Balkovec kendini attı diyorsan bas sarıyı, zaten sarısı var, ikinci sarıdan at. Çekmelerin tutmaların şiddetine sahada hakem karar veriyor ama tabii sahada hakem varsa... Uzatmalarda faulü vermiyorsun sonra Muslera'ya sarı gösteriyorsun. Oyunu bozan hakem olarak sensin... Hakemliği yönetenler; jet hızıyla talimatları kişiye özel değiştirip, FIFA hakemi yapıyorsunuz ya, farkında mısınız bilmem ama jet hızıyla ülke hakemliğini bitiriyorsunuz. Deneyim kazanmadan, majör hatalarına rağmen bu genç hakemi böyle yüksek kalite maçlara vererek ülke futboluna ve kendisine büyük zarar veriyorsunuz.
ZEKİ UZUNDURUKAN - GALATASARAY ANAHTARI KAPININ ÜZERİNDE BIRAKMADI!
Galatasaray için yine çok zor bir maç oldu. Özellikle son bölüm adeta korku filmi gibiydi. 22 günde 7. maçına çıkan, son iki maçında skoru koruyamayan Galatasaray, Alanyaspor karşısında karşılaşmaya muazzam bir ön alan baskısı ile başladı. Ön alan baskısı ile rakibi çözemeyen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor kalesini adeta şut yağmuruna tuttular. Bu etkili şutlarda Ertuğrul Taşkıran kalesinde devleşti. İlk yarıda 5 net kurtarış yaparak takımını ayakta tutmaya çalıştı.
Son haftalarda attığı gollerle yıldızlaşan ve Galatasaray'a hayat veren Yunus Akgün, dün de jeneriklik bir gol attı ve 3 puanı getirdi. Maç boyunca çok çalıştı, rakip savunmaya çok zor anlar yaşattı. Galatasaray'da bu sezon Yunus Akgün'ü çok fazla konuşacağız belli ki... Alanyaspor maçın ilk yarısında ne hücum yapabildi ne de savunma! Oysa karşısında yorgun ve moralsiz bir Galatasaray vardı. Galatasaray adına maçın en iyilerinden biri de İsmail Jakobs'tu. Müthiş bir sol bek performansı ortaya koydu. Rakip oyunculara adeta nefes aldırmadı. Gabriel Sara çok çalıştı, orta alanı Torreira ile ayakta tuttu. Mertens yorgun savaşçı gibiydi. Maçın son bölümünde oyundan çıkan İcardi, sahada kaldığı süre içinde arı gibi çalıştı ama herkes İcardi'den gol beklediği için Arjantinli yıldızı eleştiriyor. Bence İcardi çok şey yapıyor takımı adına sahada.
Skorun 1-0 devam etmesi, RAMS Park'taki taraftarları ve kenardaki Okan Buruk'u tedirgin etti. 'Son iki maçtaki kötü senaryo, acaba tekrarlanır mı?' soruları geldi Galatasaraylılar'ın akıllarına. Bu nedenle Okan hoca, oyunun son anlarında skoru korumak için dinç oyuncuları maça dahil etti. Ama Alanyaspor ikinci yarıda Galatasaray'ın üzerine çok geldi. Özellikle son anlarda beraberlik golüne de çok yaklaştılar.
Bu dakikalarda Davinson Sanchez kritik müdahaleleri ile galibiyetin mimarlarından biri oldu. Mertens'in yerine oyuna giren Roland Sallai hızı ve hücuma katkısı ile dikkat çekti. Ertuğrul Taşkıran maçı 7 net kurtarış yaparak tamamladı. Bu galibiyet Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Kara bulutlar dağıldı, stres sona erdi. Oyun belki çok iyi değildi ama lider Galatasaray, milli maç arasına moralli girmiş oldu.