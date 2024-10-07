GALATASARAY HABERİ: Mertens atılmalı mıydı? Eski hakemler yorumladı!
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u mağlup etti. Maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri de Dries Mertens'in, maçın 9. dakikasında rakibine yaptığı hareketti. Eski hakemler Mertens'in pozisyonunu yorumladı ve kırmızı kart olup olmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.10.2024- 10:28 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024- 10:30