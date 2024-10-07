"Kuraldaki şiddetli hareketle ilgili bir bölümde şu ifade var: "Top için mücadele edilmeyen durumlarda. Rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu çok hafif veya göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur ve kırmızı kartla cezalandırılır." Herhalde tam olarak bu pozisyonu tarif ediyor. Net bir kırmızı kart var"