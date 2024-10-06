Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu mücadele ardından sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Futbol heyecan, yaşadığımız trajediler de var. Yaşadığımız şiddete herkesin tepki vermesi lazım. Hepimiz kendi adına her şeyini ortaya koymalı. Her gün daha kötü olaylar yaşıyoruz. İnşallah bunlar biter.

Son dakika faul olarak gördük, hakemin faul vermediği pozisyon en net pozisyon. Bu standartta çok faul verdi, ceza sahasındaki hareket faul gibi gözüktü. Onu Alanyaspor'un net pozisyonu olarak sayabiliriz. Pozisyonu izlemedim henüz.