Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özkaral ve Samet Çavuş üstlendi.

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Başlama düdüğünün ardından rakibine oyunu yarı sahasında kabul ettiren Galatasaray, 28'inci dakikada öne geçti. Sara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da etkili olan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılarda ikinci devrenin hemen başında Kaan'ın şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Batshuayi ile girdiği pozisyonlardan faydalanamadı. 90+2'nci dakikada Alanyaspor net gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rony Lopes, topu yerden kale önüne çıkardı. Müsait pozisyonda altıpasın bir adım gerisinde topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda top üstten auta gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve lige verilecek milli ara öncesinde Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından galatasaray puanını 22 yaptı.

Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ile 2-2 berabere kalınan maçın 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, cezası nedeniyle RFS karşısında forma giyemeyen Fernando Muslera'yı Alanyaspor maçında 11'de görevlendirdi.