TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na dev talip! Galatasaray'a da kazandıracak

Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis ücretine Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Milli futbolcunun başarılı performansı sonrası Premier Lig'in dev takımı harekete geçti. Kerem bir transfer daha yaparak Galatasaray'a da para kazandırabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2024- 11:39 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024- 11:39