TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 6 ayrılık birden! RFS maçı sonrası sıcak gelişme

Galatasaray'da, Kasımpaşa maçı sonrası RFS karşısında alınan kötü skor moralleri bozdu. Cimbom, Letonya temsilcisine karşı 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Sarı kırmızılılarda son 2 karşılaşmada alınan sonuçlar radikal kararları da beraberinde getirmek üzere. Bu doğrultuda Galatasaray'da ocak ayında tam 6 futbolcuyla yolların ayrılacağı belirtildi. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2024- 09:49