Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız ismi Beşiktaş istemişti
Süper Lig'e kusursuz bir başlangıç yapan Galatasaray, Kasımpaşa engeline takıldı. İlk 6 haftada 6 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 3 farklı üstünlüğü koruyamadı. 3-3 biten karşılaşmanın ardından yönetim gözünü devre arasına çevirdi. Ocak ayında dikkat çeken bir transfer sürecine imza atmayı planlayan Cimbom, İspanyol yıldızı listeye aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.09.2024- 11:16