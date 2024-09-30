Son dönemde performansı düşen Batshuayi ile ilgili 2 flaş iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği iddiaya göre 30 yaşındaki futbolcu derbide şans bulamayınca hocası Okan Buruk'a küstü. İkinci iddia ise Victor Osimhen'in transferi... Belçikalı golcü, Icardi'nin sakatlığında 11'de oynamayı düşünürken Osimhen transferi sonrası yine kulübeye çekildi. Süreleri azalan yıldız oyuncunun bu transferden olumsuz etkilendiği ve form düşüklüğü yaşadığı öne sürüldü.
Galatasaray'da Michy Batshuayi krizi! Nedeni ortaya çıktı
Ligde 7'de 7 yaparak gidişatını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte Michy Batshuayi krizi ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun teknik direktör Okan Buruk'a tavır aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.09.2024- 06:40