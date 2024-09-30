Son dönemde performansı düşen Batshuayi ile ilgili 2 flaş iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği iddiaya göre 30 yaşındaki futbolcu derbide şans bulamayınca hocası Okan Buruk'a küstü. İkinci iddia ise Victor Osimhen'in transferi... Belçikalı golcü, Icardi'nin sakatlığında 11'de oynamayı düşünürken Osimhen transferi sonrası yine kulübeye çekildi. Süreleri azalan yıldız oyuncunun bu transferden olumsuz etkilendiği ve form düşüklüğü yaşadığı öne sürüldü.