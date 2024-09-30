Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin odağı oldu. Mücadelede 3-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in sakatlık şüphesiyle oyundan çıkması takıma ters tepti. Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler eleştiri oklarına tutuldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılması şok etkisi yarattı. Sarı-kırmızılı ekibin kaybında teknik heyetin hataları önemli rol oynadı. Davinson, Torreira, Kaan, Barış ve Mertens'i dinlendiren Okan Buruk, mücadeleye 4-4-2 düzeninde çıktı. Fotomaç'ın derlediği haberde başlangıç planı tutan tecrübeli hocanın, Osimhen'in sakatlığı sonrası yaptığı hamleler ise eleştirilere neden oldu.

ISINDILAR AMA...

Buruk, ikinci yarının başında Batshuayi yerine yorgunluk sebebiyle dinlendirdiği Mertens ve Barış'ı sahaya sürdü. Yorgunluğu gözüken iki oyuncu da bekleneni veremedi. Buruk daha sonra ise Jakobs'a destek olması için Jelert'i sol kanada çekti. Bu tercih de sonuç vermedi. Davinson ve Torreira'nın ikinci yarı boyunca kenarda ısındığı mücadelede, en etkisiz isimler Nelsson ve Kerem Demirbay 90 dakika sahada kalınca şok bir kayıp geldi.

41 YIL SONRA İLK

Galatasaray, 41 yıl sonra ilk kez üç farklı öne geçtiği bir maçta puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, en son 1983 yılında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı mücadelede 4-1 öne geçmiş, ancak o maç da 4-4'lük beraberlikle sonuçlanmıştı.