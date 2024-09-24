Okan Buruk: Suni bir ortam yaratılıyor

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında sahasında PAOK'u konuk edecek.

Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

İşte toplantıdan öne çıkan sözler:

OKAN BURUK: DIŞARIDAN YARATILAN HAVA SUNİ

Mental olarak çok iyi durumdayız. Galatasaray ve Türk futbolu için kazanmak istiyoruz.

Florya'da ortam çok başka, dışarıdan farklı yansıtılıyor. Öz güvenimiz hep çok yüksek. Dışarıda suni bir ortam yaratılıyor. Oyuncularımıza ve kendimize güveniyoruz. Sezon başı hatalar yaptık ama adı üstünde, sezon başı. Milli takımdan gelen oyuncular... Bütün Avrupa bu maç yoğunluğunu konuşuyor. Geçen sezon 12-13 ay sürdü. Hazırlık süreci her takım için zaman alıyor, bizim için da bazen daha fazla oluyor. Kadro tamamlandı. Transfer dönemi bittikten sonra bizde bir sakinleme olur. Artık sadece futbola, sahaya odaklandık. Bu da galibiyetler ve başarılar getiriyor.

"BİZ AÇ BİR TAKIMIZ"

Kafamızda 'Hafta sonu Fenerbahçe'yi yendik, daha yapacak bir şey yok' gibi bir düşünce olamaz. Biz aç bir takımız! Başarıya ve galibiyete açız. Bunu sahada göstereceğiz.

"ICARDI VE OSIMHEN..."

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde takımın yanında olmak istedi. Arkadaşlarına desteğini, maçtan sonra sevincini hepimiz gördük. Mauro Icardi ile Victor Osimhen bir arada oynayacak. İnşallah 3'ü bir arada oynar. Kimin oynayacağı bilinmez. Her oyuncu değerli, herkes oynayacak.

"İYİ KANAT OYUNCULARIMIZ VAR"

Yunus Akgün'ün kalitesi var. Üst üste koyarak gidiyor. Sağ ve solda oynayabilir. Roland Sallai de oynayabilir. İyi kanat oyuncularımız, iyi oyuncularımız var. Böyle bir grupla çalıştığım için çok mutluyum.

"UZUN VADELİ BİR KADRO..."

İyi karakterli oyuncular aldık. Oyuncu ve kişilik olarak yeni gelenler çok iyi uyum sağladı. İyi profesyoneller, antrenmanda her şeylerini veriyorlar. Galatasaray kadrosu uzun vadede devam edebilecek bir kadro.

BATSHUAYI AÇIKLAMASI

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe maçında ne kadar oynamak istediğini biliyordum. Dün kendisiyle konuştum. 3-0'da yanlış bir penaltı, bizim adımıza da birçok şeyi değiştirdi. Hakemin maçı 3-1'e getirmesi birçok şeyi değiştirdi, skoru korumak üzerine hamleler yaptık. O yüzden oyuna alamadık, bunu kendisine de anlattım. Bundan önceki senelere göre oynama süresi daha yüksek.

"36 TAKIMLIK SIRALAMADA..."

UEFA Avrupa Ligi'nde favori takımlardan olmak önemli ve değerli. Öz güveni yükselten bir şey. Her takım birbirine sürpriz hazırlayacak. Kazanarak başlamanın önemini hatırlatmak istiyorum. 36 takımlık sıralamada yerimizi belirlemek için önemli. İlk 8 içinde olmak için çok maç kazanmalıyız. Kazanmaya yönelik oynayacağız ama maç içinde şans da yanımızda olmalı.

"DERBİDE İÇİN ÜZERİMİZDE BİR BASKI YOKTU AMA..."

Derbiye futbol ve taktiksel olarak hazırlandık. Üzerimize ekstra baskı yüklemedik. 'İlla kazanmamız lazım, şöyle olması lazım' gibi baskı yüklemedik. Kalitemize ve oynayacağımız oyuna güvendik. Üzerimizde baskı yoktu ama iyi hazırlandık. En önemli rakiplerinizden biri... Camianın üzerinde maç baskısı var. Başkan hiç buraya gelmedi, takımla konuşmadı. Son gün yöneticiler geldi. Çok baskı yüklemedik.

"ÜLKE PUANI İÇİN..."

Avrupa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok yukarılara gitme potansiyeli olan kadroları var. Üç Türk takımı olarak birbirimizi geçmek için yarışacağız. Türk futbolu ve ülke puanı için bu çok önemli olacak.

YUNUS AKGÜN: DERBİYİ KAZANDIKTAN SONRA...

Maç saatini bekliyoruz. 3-4 günde bir maç oynuyoruz, bu kolay bir şey değil. Yarın kazanıp, 3 puanla başlamak istiyoruz. Derbiyi kazanıp 6'da 6 yaptık. Bunun getirdiği bir moral ve motivasyon da var.

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Oynadıkça daha iyi olacağım. Kendi performansım önemli ama benden daha önemlisi takımın iyi olması, her maçı kazanması. Her şey çok güzel gidiyor. Ben de inşallah aynı şekilde devam ederim.

"POZİSYON PENALTIYDI"

Penaltı pozisyonuyla alakalı sıcak anda anlamadım. Ayağım yerden kesilmişti anlamadım ama Fenerbahçe'ye verilen penaltıya bakılırsa, benim pozisyonum daha da penaltıydı.