Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmasıyla başladı.

Sahada çabukluk, koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maçlar yapıldı. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.