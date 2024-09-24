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Galatasaray Avrupa Ligi'nde siftah peşinde! İşte Okan Buruk'un PAOK maçı muhtemel 11'i... Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını PAOK ile yapacak. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleden galibiyet ile ayrılıp siftah yapmak istiyor. İşte Okan Buruk'un PAOK maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2024- 12:27









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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında perşembe günü Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.