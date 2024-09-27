Süper Lig'e ve Avrupa'ya fırtına gibi başlayan Galatasaray'da hücum hattı dikkat çekiyor. Özellikle PAOK maçının 90+. dakikasında yapılan oyuncu değişikliği sırasında Victor Osimhen'in oyundan çıkarken Mauro Icardi'nin sahaya girmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Bu değişikliğin ardından akıllara 2018'de oynanan Schalke 04 maçı geldi. Alman ekibine karşı oynanan mücadeledeki değişiklik ile Osimhen-Icardi ikilisi arasında kıyaslama yapıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, 3-1 kazanılan POAK maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi. Nijeryalı yıldız 90+5. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Fotomaç'ın haberine göre bu değişiklik sosyal medyada gündem oldu. İki süper yıldızın toplam değerinin 117 milyon Euro olması dikkatlerden kaçmayan ayrı bir detaydı. Rotasyon sonrası Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Schalke 04 maçı akıllara geldi. 2018 yılındaki karşılaşmada Eren Derdiyok'un yerine Muğdat Çelik oyuna dahil olmuştu. Bu isimlerin piyasa değeri ise o dönem 5 milyon 350 bin Euro idi. Osimhen-Icardi ve ErenMuğdat arasındaki değer farkı 111 milyon 650 bin Euro olarak dikkat çekiyor.