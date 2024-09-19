TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan gurbetçi operasyonu! Temaslar başlıyor
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor. Kadıköy'de rakibini mağlup edip liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Gurbetçi yıldız futbolcunun kadroya katılması için düğmeye basan Galatasaray, temaslara başladı. İşte detaylar....
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2024- 10:12 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024- 10:18