Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Ligde 3. haftanın erteleme maçında Gaziatenep FK'yı 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar gözünü Fenerbahçe maçına çevirdi.
Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray, dev randevunun hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle son 2 maçta forma giyemeyen ve Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı merak edilen Arjantinli golcü Mauro Icardi takımla çalışmalara başladı.