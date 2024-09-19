Trendyol Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.
4 büyük kulüp sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
19 Eylül #GazilerGünü'nde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı için hayatını ortaya koyan kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/9YD9lFN9Cv— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 19, 2024
🇹🇷 Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü adına canını ortaya koymuş tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. #GazilerGünü pic.twitter.com/mfaSxo4ynt— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2024
🇹🇷 19 Eylül #GazilerGünü'nde ülkemizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, vatanı için canı pahasına mücadele edip Gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı saygıyla hatırlıyoruz. pic.twitter.com/X3BGgvJ2Ow— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 19, 2024
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan gazilerimizi 19 Eylül Gaziler Günü'nde saygı, minnet ve şükranla anıyoruz 🇹🇷 pic.twitter.com/xgUairbImJ— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) September 19, 2024