İlk golde el ile oynamayı tespit edemedi. MHK'ye sormak gerekiyor; 3 gün sonra düğünü olacak damat adayı hakeme bu maç düğün hediyesi mi? Hakemliği yönetenler bu işi nasıl böyle hafife alabiliyorlar, nasıl bir düşüncesizliktir anlamakta zorlanıyorum. Galatasaray'ın ilk golü öncesi Barış Alper, sağ kolu ile topla oynuyor ve bu temasla topu önüne alıyor vuruyor gol atıyor.

Pozisyon net elle oynama olduğu için golün iptali gerekiyor. Bu tür maçlar minimum 17 kamera açısı ile veriliyor maşallah VAR hakemi ışık hızıyla tüm açıları izlemiş olmalı ki golü geçerli sayıyor ve oyun 50 saniye sonra başlama vuruşuyla başlıyor. Olacak iş değil! Ligin kaderiyle oynamayın. 38. dakikada Barış Alper ofsayt doğru. Pekiii Saborit'e Barış'ın kafasına gelen ayağı kontrolsüz hareket dolayısıyla neden sarı çıkmıyor?