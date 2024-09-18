Spor yazarları Galatasaray - Gaziantep FK maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme karşılaşmasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Okan Buruk'un öğrencileri maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesini flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Galatasaray ilk yarıda oynadığı tahrip gücü yüksek futbolla Gaziantep FK karşısında sonuca gitmeyi bildi. Okan Buruk, belli ki hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe derbisini düşünerek, ikinci yarı için oyuncularına 'kendinizi yormayın; enerjinizi derbiye saklayın' talimatını vermiş. Çünkü ilk yarıda muazzam bir oyun iştahı ile oynayan bir Galatasaray vardı sahada. İkinci yarıda ise oyunun temposunu düşüren bir Okan Buruk takımı vardı sahada...
Gaziantep FK, yaz transfer döneminde kadrosuna en fazla oyuncu katan takım. Tam 17 yeni transfer yaparak sezona başladılar. Ama bir kulüp, bu kadar vasat oyuncuyu neden transfer eder? 17 oyuncu yerine 2-3 kaliteli transfer yapmış olsalardı belki daha iyi bir Gaziantep FK izleyebilirdik. Selçuk İnan'ın bu futbolcu topluluğu ile işi çok ama çok zor...
İlk yarıda gözlerimizin pasını silen bir Galatasaray vardı sahada... Neleri çok iyi yaptı Cimbom? Madde madde sayalım: 1) Ön alan baskısını çok iyi yaptılar. 2) Kaptırılan topları çok çabuk geri alıp, hemen atağa çıktılar. 3) Topu çok hızlı çevirdiler. Yani hızlı oynadılar. 4) Oyuncular arasında yardımlaşma üst seviyedeydi. 5) Takım bütünlüğünü hiç bozmadan oynadılar. 6) Garanti pas yaptılar... 7) Kanatları çok iyi kullandılar. Özellikle Yunus Akgün, soldan ikinci bir santrfor gibi ceza sahasına girdi.
Maçın son bölümünde Okan Buruk'un yaptığı değişikliklerle tekrar gaza basan Galatasaray, Batshuayi ile farka gitti. Gaziantep FK maça hiç ortak olamadı. Çaykur Rizespor maçına benzer bir 90 dakika izledik. İki takım da 5'li savunma anlayışı ile yani 5-4-1 dizilişi ile oynadı. Bu yüzden ne ileri çıkabildiler, ne de kapanabildiler... Galatasaray doludizgin yoluna devam ediyor. Hafta içi olmasına rağmen, RAMS Park tribünleri tıklım tıklım doluydu.
İcardi yoktu, Osimhen yoktu... Ama ne kadar eksik olursa olsun müthiş bir Galatasaray vardı sahada... Gaziantep FK'nın maçın son anlarında Furkan Soyalp ile bulduğu uzun menzilli golü, Galatasaray taraftarı da alkışladı. Gerçekten Kucka'nın golünün benzerini attı Furkan... Muslera'nın ileri çıktığını görüp, orta sahadan fileleri havalandırdı. Galatasaray, cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde büyük moral depoladı. Sarı-kırmızılılar, 5'te 5 yaparak liderlik koltuğuna da oturdular.
MUSTAFA ÇULCU – GOL İPTAL EDİLMELİ
Galatasaray derbi öncesi minimum performans maksimum puan anlayışıyla yorulmadan galibiyet aldı. Ülke futbolumuzda 4 büyüklerle Anadolu takımları arasında güç, makas aralığı çok açıldığı için az farklı mağlubiyetler başarı gibi gözükmeye başladı. Maçın hakemi Cihan Aydın bu cumartesi günü evleniyor düğünü var. Şimdiden kendisine mutluluklar dilerim. Ama o sahadaki performansı ile futbolseverleri mutlu etmedi.
İlk golde el ile oynamayı tespit edemedi. MHK'ye sormak gerekiyor; 3 gün sonra düğünü olacak damat adayı hakeme bu maç düğün hediyesi mi? Hakemliği yönetenler bu işi nasıl böyle hafife alabiliyorlar, nasıl bir düşüncesizliktir anlamakta zorlanıyorum. Galatasaray'ın ilk golü öncesi Barış Alper, sağ kolu ile topla oynuyor ve bu temasla topu önüne alıyor vuruyor gol atıyor.
Pozisyon net elle oynama olduğu için golün iptali gerekiyor. Bu tür maçlar minimum 17 kamera açısı ile veriliyor maşallah VAR hakemi ışık hızıyla tüm açıları izlemiş olmalı ki golü geçerli sayıyor ve oyun 50 saniye sonra başlama vuruşuyla başlıyor. Olacak iş değil! Ligin kaderiyle oynamayın. 38. dakikada Barış Alper ofsayt doğru. Pekiii Saborit'e Barış'ın kafasına gelen ayağı kontrolsüz hareket dolayısıyla neden sarı çıkmıyor?
Hakemler için en önemli konu doğru yer alabilmek pozisyona yakın olacağım diye topun önünde kalınca 42. dakikada top kendisine çarptı. 58. dakikada Galatasaray penaltı beklediği pozisyonda Kaan Ayhan'ın şutu Ertuğrul'un sırt-omuz bölgesinden kornere çıktı. Penaltı olmaz. 75. dakikada Barış asist yaptığında Batshuayi topun gerisinde gözüküyor. Ofsayt yok. Gol nizami. Hakemin bir kez daha eşleştirerek izlemesinde fayda var; 47. dakikada Muslera lehine verdiğin faul ile 55. dakikada Gaziantep kalecisi Dioudis lehine vermediğin faul arasında ne fark var?
LEVENT TÜZEMEN – DERBİ MORALİ
Yönetimi yerden yere vurulan, hocası Okan Buruk'a yapılan saldırılar, sosyal medyada oluşturulan paralı hesaplarla yıpratılan Galatasaray, kazanmaya devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri ilk maçta 5 galibiyet aldı. Ve Cumartesi günü oynanacak derbiye de puan farkıyla lider olarak gidecekler. Galatasaray'ın galibiyetinden çok oyuncuların coşkusu, isteği, yardımlaşması ve rakibe yine önde yaptıkları baskı göz alıcıydı.
Özellikle ikili oyunlar, ezbere yapılan pas alış verişleri, rakipten çabuk top kapmak ve hızlı hücuma çıkmak alkışı hak etti. Pas bağlantılarının etkili ismi Mertens sadece servis yapmadı, arkadaşlarını sürekli hücuma hazırladı. Mertens etkili oynarken arkadaşlarını da oyunun içinde tuttu. Mertens gibi bir ustadan genç oyuncuların öğrenecekleri çok şey var.
Geçler öğrenme adına ayaklarına gelen bu usta Mertens şansını iyi değerlendirmeli. Kaan-Barış ikilisi ile Berkan-Yunus ikilisi kanat bindirmelerinde birbirlerini tamamladı. Batsuhayi yeterince pas alamadı ama Mertens'le etkili pas uyumu kurdu ve Yunus'un attığı golde topu yumuşatması ile vuruşa hazırlaması gol kadar güzeldi. Üstüne bir de ağları havalandırıp görevini yaptı.
Galatasaraylı oyuncuların rakibin gücünü bildikleri halde fantezinden uzak davranıp işlerini ciddiyetle yapmaları gözüme çarptı. Furkan Soyalp'in golü ise jeneriklere girecek güzellikteydi. Osimhen, İcardi, Jacobs ve Sallai'li bir Galatasaray daha etkin, daha güçlü ve daha fazla pozisyon üreten bir takım olacaktır. Üst üste alınan Rize ve G.Antep galibiyetleri ile gelen puanlar da G.Saraylı oyuncuların öz güvenli bir şekilde Kadıköy'e gitmelerine neden oldu.