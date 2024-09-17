Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"İki takım için de aynı dinlenme süresi, o yüzden yenilenme yaptık. Dün çok kısa taktik çalışma yaptık. En önemli şey moralli olmamız. Moralli olduğunuzda yenilenmeniz ve bir sonraki maça hazırlanmanız kolay oluyor. Oyuncuların bu maçı ne kadar ciddiye aldığ��nı gördüm. Her maç bizim için önemli. Bu maçı yaşamamız lazım. Burada 3 puan ve 5'te 5 var. Derbiyi maç bittikten sonra düşüneceğiz."

"Berkan Kutlu'yu tercih ettik, bunun nedeni son maç oyuna girdikten sonra iyi oynaması. Formda bir oyuncumuz ve sol ayaklı bir oyuncuyu solda tercih etmek istedim. Sol ayaklı bir oyuncu ile hücuma gitmek bizim için daha iyi olacaktır."

"Erken gol atmak çok önemli, buna seviniyorum. Çünkü zaman geçirmeler olmuyor. İnşallah yine erken bir gol atarız."