"Pozisyon az ürettiğimiz bir oyun ortaya çıktı. Kadro kısıtlılığı vardı. Hamleler yapamadık. Kadro genişliğimiz kısıtlıydı. Skorun yukarıya gitmemesine yorgunluk etki etti. "

"Erken değişiklikler yaptık. Haftaya önemli bir maç var. Buna hazırız. Oraya 5'te 5 yaparak gidiyoruz. Ziyech ve Icardi dışında diğer oyuncular takıma katılacak. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aynı istek, aynı arzu devam edecek. Ligde 5 maçını kazanan tek takımız. Bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.