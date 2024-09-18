Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Devre arasında o kulübe imzayı atıyor
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek derbi öncesi hata yapmadı. Öte yandan maçta takımının ilk golüne imza atan Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gösterdiği performansla önemli takımları peşine takan genç futbolcu devre arasında o kulübe imzayı atıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2024- 10:41