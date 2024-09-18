Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu eylül ayı olağan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in ifadelerinden öne çıkanlar...

"BELGE YOK AMA ASKIYA ALDIK"

Kulübümüz 40'tan fazla kurumla işbirliği yapmıştır. Bunlar özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı davranış veya tanıtım, sözleşmenin tek taraflı fesih anlamına gelir. Dün akşam yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarları için son kararı vereceğiz.

"EKİM AYINDA KEMERBURGAZ'DAYIZ"

Florya için ihaleye çıkacağız ve sonucunu bekleyeceğiz. Kemerburgaz Tesisleri'nde evet bir gecikme yaşadık, bu durumdan üzgünüm. Sezon başı orada başlamayı planlıyorduk. İlk idmanı orada yaptık ama futbolcular açısından daha rahat olacağı için Florya'ya geçtik. Oradaki firma konkordato ilan etti ve işler durdu. Bu çalışmalar bitmek üzere. 'Kemerburgaz hazır' demeyi en çok ben istiyorum. Ekim ayında inşallah Kemerburgaz'a geçeceğiz. Orası bizim göz bebeğimiz olacak.

"EN ÖNEMLİ PROJELERİMİZDEN BİRİ BU"

Aslantepe'nin altındaki arazi için ileride sorun çıkmaması için her şeyi hukuki anlamda kusursuz yapmak istiyoruz. Amatör sporları burada toplamak istiyoruz. Basketbolda A Takım, Abdi İpekçi'de oynayacak. Kız takımımız başka yerde oynayacak. Altyapı için yer bakıyoruz. Galatasaray'da tesisleşmenin tamamlanması lazım. Aslantepe Vadisi'nde basketbol, voleybol ve yüzmeyi içerecek tesis yapacağız. Bu proje Galatasaray'ın en önemli projelerinden biri. Bu dağınıklığı engelleyecek.

"REKOR GELİR ELDE ETTİK"

Bu dönemde yaklaşık 5,5 Milyar TL'lik dönem sonu kârına ulaşmış bulunuyoruz. Galatasaray tarihinde bu bir rekor. Yaklaşık 200 Milyon TL olan spor gelirleri, 2 Milyar TL üzerine çıktı. 17 Milyon € olan sponsorluk geliri 60 Milyon €'ya çıkmasıyla oluştu.

"1.1 MİLYAR LİRA BEKLİYORUZ"

Mecidiyeköy'den 1,3 Milyar TL gelir elde ettik. Satışı beklenen 61 bölüm var. Buradan elde ettiğimiz fonla, Florya'daki 45 dönümlük araziyi satın aldık. İlave olarak 1,1 Milyar TL'lik hasılat daha bekliyoruz.

"ADANIN YENİLENMESİ GEREKİYOR"

Galatasaray Adası'nın imar durumu yoktu. Yakın zamanda ruhsat alacağız. Adanın ciddi şekilde yenilenmeye ihtiyacı var.

"GEÇEN SENENİN İKİ MİSLİ..."

Son iki senenin şampiyonu, bu senenin lideri bir futbol takımımız var. Amatör branşlarda sayısız kupa, madalya var. Mağazacılıkta çok iyi gidiyoruz. 1 Milyon forma hedefimiz var, sezon başladığından beri 300 bin forma sattık. Günlük ortalama 2 bin forma satıyoruz. 3 aylık ciromuz yaklaşık 800 Milyon TL, geçen senenin iki misli bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz.

"BABAMIN OĞLU OLSA CEZASIZ KALMAZ"

Son dönemde haksız şekilde eleştirildik, bu süreç yargıya intikal etti. Bir suçlu varsa, babamın oğlu bile olsa cezasız kalmayacak. Bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanlar bu camiaya hesap vermeli. Temel amaç bu yönetim iş yapamaz hale getirmek. Çıkarımız olmadan, Galatasaray sevgisi ile bu göreve geldik. Sizler de bize inandınız. Rekor oyla bizi bu göreve layık gördünüz. Projelerimize yetki verdiniz. Bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışanların Galatasaray'a verdiği zararı görmenizi istiyorum. Şeffaf olmaya, yapıcı eleştirilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Galatasaray kavgalardan çok çekti. Bunların hiçbiri camiamıza iyi gelmedi. Kalbi Galatasaray için atan herkesi sevmeye devam edeceğiz.