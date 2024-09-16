Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u 5 golle mağlup eden Galatasaray'da gözler derbi maçına çevrildi. Diğer yandan futbolcuların bütün ödemesini yapan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'dan gelen para Galatasaray'a ilaç gibi geldi. İşte detaylar...

Rizespor maçı öncesinde birikmiş alacaklar büyük ölçüde kapatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre oyunculara 10 milyon Euro'ya (376 milyon TL) yakın ödeme yapıldı. Florya'da motivasyon üst seviyeye çıktı ve 5-0'lık galibiyet geldi. Yönetim bu ay sonunda UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderecek. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya satışından elde edilen 12 milyon Euro sayesinde kısa vadede futbol takımı ödemeleri aksamayacak.