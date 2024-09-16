İngiliz devi ocak ayında Victor Osimhen için geliyor! İşte Galatasaray'a teklif edilecek rakam
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Çaykur Rizespor karşısında Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan ve ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen, adından bahsettirmeye başladı. İlk maçtan taraftarın sevgisini kazanan Nijeryalı oyuncu için İngiltere Premier Lig ekibi devre arasında girişimlere başlamaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'a teklif edilecek rakam...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2024- 06:40