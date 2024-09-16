Mücadeleyi 5 - 0 kazanan Cimbom'da, maç bittikten sonra ikinci bir "Osimhen şov" başladı ve Nijeryalı oyuncu tribünlerde taraftarları selamladı.

Duyurulduğu ilk günden itibaren sarı kırmızılıların gönlüne taht kuran Osimhen ile ilgili Galatasaray yönetimini ve taraftarları telaşlandıracak bir iddia ortaya atıldı.