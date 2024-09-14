Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Davinson Sanchez, 25'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49'uncu dakikada Gabriel Sara, 61'inci dakikada Dries Mertens ve 80'inci dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Ligde bir maçı eksik olan Galatasaray 4'te 4 yaparken, bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti. Konuk ekip ise 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Abdullah Uğur Sarı üstlendi.

Sarı-kırmızılılar müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı. Konuk ekip Rizespor ise Ivo Grbic, Muhammet Taha Şahin, Khusniddin Alikulov, Attila Mocsi, Anıl Yaşar, Casper Hojer, Mithat Pala, Ioannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, David Akintola ve Ali Sowe 11'iyle sahada yer aldı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 3'üncü dakikada sol iç kulvardan kullanılan frikikte Sara'nın kale önüne yaptığı ortaya kafayla düzgün bir vuruş yapan Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar 25'inci dakikada 2'nci golü buldu. Paslaşarak kullanılan frikikte Sara'nın sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya kale önünde Osimhen meşin yuvarlağa kafayla dokundu. Pozisyonun devamında son olarak Abdülkerim Bardakcı'nın temas ettiği top ağlarla buluştu: 2-0. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya da golle başladı. 49'uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Sara, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0. Galatasaray, 61'inci dakikada farkı 4'e çıkardı. Torreira'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topu önüne alan Mertens'in yerden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. Galatasaray, 80'inci dakikada Kaan Ayhan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne çıkardığı pasa bekletmeden dokunan Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 5'inci golü buldu: 5-0. Hücumda etkisiz bir görüntü çizen Rizespor karşısında rahat bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, birçok gol fırsatından da yararlanamadı.

Mücadelede başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar, Rizespor'u 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

RİZESPORLU ALIKULOV HASTANEYE KALDIRILDI

Çaykur Rizespor'da sakatlanarak oyundan çıkan Khusniddin Alikulov, beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Maçın ilk devresinde bir hava topu mücadelesinde Galatasaraylı Victor Osimhen ile mücadeleye giren Alikulov yerde kaldı. Maça devam edemeyen Özbek oyuncu, yerini 38'inci dakikada Amir Hadziahmetovic'e bıraktı. Oyundan alınan Alikulov, beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonundaki uygulamaya aldığı yeni kuralda 'beyin sarsıntısı' nedeniyle zorunlu değişiklik yapıldığı durumlarda iki takıma da 6'ncı oyuncu değişikliği hakkı tanındı. Rizespor'da Alikulov, ilk yarıda bu sebepten oyundan çıktığı için mücadelede iki takım da 6'ncı oyuncu değişikliği hakkını kullandı.