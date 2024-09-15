Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gazitantep FK ile oynanacak olan erteleme başının hazırlıklarına ara vermeden başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.

SALLAI İLK İDMANINA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Roland Sallai, takımıyla ilk idmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın Alman ekibi Freiburg'dan transfer ettiği Macar oyuncu, Florya'da ilk antrenmanını yaptı.