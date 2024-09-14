Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Maç sonu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"ÇOK FAZLA OYUNCUMUZLA ÇALIŞAMADIK"

Bu maçlara hazırlık milli takım sonrası zor oluyor. Çok fazla oyuncumuzla çalışamadık. Devamında sadece 2 gün birlikte çalıştık. Rakibimiz 5'li savunmayla bizi karşıladı. Bunu bir duran topla çözdük. Oyunun devamında rakibimizin çok açılmadığını gördük. Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golle bizim için önemli. Ayrıca çok fazla pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici."

"TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Transfer dönemi önemli ama transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların ve bizim rahatladığımızı görüyoruz. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Hem Türkiye Ligi'ni kazanmak hem de Avrupa Kupası'nı kazanmak istiyoruz."

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Takımın oyunu ve taraftarımızın coşkusu birleştiğinde çok güzel oluyor. O yüzden takımımızın hep böyle oynaması gerekiyor."

"OYUNCULAR YENİ BİR ÜLKEYE GELİYOR"

"Oyuncular yeni bir ülkeye geliyorlar, yeni bir takıma geliyorlar. Bazen erken karar vermek zor. Biz ya öldürüyoruz ya da çok yukarı çıkarıyoruz. Şimdi de çok yukarı çıkarmaya gerek yok."