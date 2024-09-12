Galatasaray transferde sağ gösterip sol vuracak! Rabiot derken...

Transfer döneminin sona ermesine saatler kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi. Listesinde önemli oyuncuları bulunduran sarı-kırmızılı ekip, Adrien Rabiot için yoğun bir mesai içerisindeydi. Ancak Cimbom, görüşmelerin uzamasından dolayı rotayı İngiltere'ye çevirdi. İşte Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği o isim... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)