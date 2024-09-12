F.Bahçe derbisi öncesi G.Saray'da Ziyech gelişmesi!
G.Saray sağ gösterip sol vuracak!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Eylül)
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