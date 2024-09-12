TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fode Ballo-Toure hamlesi! Galatasaray da ilgileniyordu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalar hareketli bir şekilde devam ediyor. Yeni sezonda güçlü kadro ile yarışmak isteyen ve şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın ilgilendiği Senegalli futbolcu Fode Ballo-Toure için son bir girişimde bulundu. İşte detaylar... (DIŞ HABER)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2024- 18:35 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024- 18:50