Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk yönetiminde ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanında sahne alacak. Dev derbi öncesi milli takımda sakatlanan Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber gelirken Faslı yıldızın Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 12.09.2024- 19:22 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024- 19:40