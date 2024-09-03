Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon Euro bedelle Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra sarı kırmızılılar, milli oyuncunun kontrat detaylarını da duyurdu.