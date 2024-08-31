Şampiyonlar Ligi'ne veda eden G.Saray, Süper Lig'e dönüyor. Sarı-kırmızılılar, bugün 4. hafta maçında Adana Demirspor'a konuk olacak. Tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de milli araya galibiyetle girmek. Teknik direktör Okan Buruk, son Young Boys maçının 11'ine göre kadroda mecburi değişiklik yapacak. Sol bekte Berkan olacak.

41'İNCİ MÜCADELE

Abdülkerim, stopere dönecek. Kaan Ayhan da sağ beke geçecek. Jelert yine yedek. Orta alanda ve ileri uçta ise değişiklik yaşanmayacak. İki takım bugün ligde 41'inci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 40 mücadelenin 22'sini sarı kırmızılılar, 9'unu ise Adana Demirspor kazandı. 9 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray, 1983-84'te 9-2 ile en farklı galibiyetini aldı.

İKİ İSİM ALINMADI

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor maçında görev yapamayacak. Ayrıca eşi doğum yapacağından dolayı izin alan ve dün İngiltere'ye giden Gabriel Sara da Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmadı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda 8'e 2 pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Abdülsamet, Maestro, Bünyamin, Ali Yavuz, Shehu, Barasi, Aymbetov

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi