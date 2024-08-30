G.Saray Adana Demir maçına hazır!
G.Saray'da çifte ayrılık!
Spor dünyasından "30 Ağustos" mesajları
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