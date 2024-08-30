Galatasaray'da çifte ayrılık! Derrick Köhn ve Wilfried Zaha...

Son dakika transfer haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray'da flaş bir tranfser gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn, Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiralandı. Derrick Köhn, transfer için Almanya'ya gitti. Diğer yandan Wilfried Zaha'nın da yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon ile anlaştı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2024- 12:16 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024- 12:35