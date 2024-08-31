Okan Buruk: Yönetim transfere odaklandı!
G.Saray çifte transferini İstanbul'a getiriyor!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den skandal karar! Bu ilk vukuatı değil... 28 Şubat uygulaması
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
Yücel'den sert Maccabi Tel Aviv açıklaması! Yücel'den sert Maccabi Tel Aviv açıklaması! 21:30
Okan Buruk: Yönetim transfere odaklandı! Okan Buruk: Yönetim transfere odaklandı! 21:05
G.Saray çifte transferini İstanbul'a getiriyor! G.Saray çifte transferini İstanbul'a getiriyor! 20:59
A. Demirspor - G.Saray | CANLI A. Demirspor - G.Saray | CANLI 20:55
Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi! Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi! 18:43
G.Saray'ın A. Demir maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın A. Demir maçı 11'i belli oldu! 18:42
Daha Eski
G.Saray'a dünya yıldızı! Resmi teklif iletildi G.Saray'a dünya yıldızı! Resmi teklif iletildi 18:40
Kartal Sivasspor maçına hazır! Kartal Sivasspor maçına hazır! 16:38
İşte Fırtına'nın Eyüpspor maçı kamp kadrosu! İşte Fırtına'nın Eyüpspor maçı kamp kadrosu! 16:18
A. Demirspor - G.Saray maçı bilgileri! A. Demirspor - G.Saray maçı bilgileri! 16:12
Sassuolo'dan G.Saray'a 'Lauriente' yanıtı! Sassuolo'dan G.Saray'a 'Lauriente' yanıtı! 15:38
G.Saray'da flaş ayrılık! G.Saray'da flaş ayrılık! 14:32