Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın hakemi ise Kadir sağlam. Adana Demirspor - Galatasaray maçının CANLI ANLATIMINA haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar galip gelerek serisini sürdürmek istiyor. Adana Demirspor ise taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

ADANA - DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.