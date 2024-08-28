G.Saray'da büyük yaprak dökümü! Kimsenin gözünün yaşına bakmadı
Flaş G.Saray sözleri: Tam bir fiyasko!
FİT CHURROS TARİFİ😋
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | 26 Ağustos
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