Young Boys maçı sonrası Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Okan Buruk kimsenin gözünün yaşına bakmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Young Boys ile karşı karşıya geldi ve rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. Devler Ligi'ne veda ederek Avrupa Ligi'nde yoluna devam sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk takıma neşteri vurdu. 7 futbolcunun biletini kesen deneyimli çalıştırıcı, 1 futbolcunun ise takıma dahil edilmesini istedi. İşte Cimbom'daki son gelişmeler ve son detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.08.2024- 09:49