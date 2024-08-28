Çok düşündürücü, çok rahatsız edici bir durum. Sonuçta; Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde… Ama Muslera en az iki maç yok. Görünen o ki büyük bir ihtimal Okan Buruk da olmayacak. Galatasaray'da çanlar bangır bangır çalıyor.