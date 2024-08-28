Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Young Boys maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İŞTE ÇAKAR'IN YAZISI:
Galatasaray Young Boys maçı sonrası Okan Buruk'a sert eleştiri! "Onun dönemi sona erdi"
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.08.2024- 10:25
Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Young Boys maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.