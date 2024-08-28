İlk yarı pozisyona bu kadar hücum oyuncu ile giremeyen Galatasaray rakibine net gol pozisyonları verdiği gibi kalesinde 5 isabetli 11 şut gördü. Saha içi çok geniş alanda oynandığında ilk yarıdaki gibi çok geçiş hücumu yedi sarı kırmızılılar diziliş bu oyuncularla 4/4/2 değil 4/2/2/2 olur bu oyuncu özellikleri ile yani hücumda Kerem ve Ziyech içeride oynar ve de böylece kenar beklerine de alan yaratmış olunur daha hücumda kompakt hareket ederek top kaybında sistem üzeri karşı pres daha fazla oyuncu ile daha doğru yapılır ve bu kadar rakibe gol pozisyonu verilmezdi. Sahaya çıkan 11'de orta saha ve santrafor ikilisi birbirini tamamlamıyor.