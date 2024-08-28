Galatasaray Young Boys maçı sonrası flaş sözler! "Tam bir fiyasko"
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Young Boys'la karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçtan da 1-0 mağlubiyetle ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'dan maça güçlü ve potansiyelli bir başlangıç beklerken; Young Boys'un tahrip gücü yüksek futboluna şahitlik ettik... İlk maçta olduğu gibi Rams Park'ta da fizikli ve güçlü oyunculardan kurulu Young Boys, net pozisyonları yakalayan taraf oldu... İlk yarıda Muslera kalesinde devleşerek maçı tuttu. Ama yenilen golden sonra takımının kötü futboluna dayanamayıp, direkt kırmızı kart gördü Muslera. Orta alanda üstünlüğü rakibe verdik. Torreira çok yalnız kaldı. Young Boys, kanatlara çok iyi kullandı. Özellikle Colley ile Barış'ın koruduğu kanadı adeta otobana çevirdiler. Çok da iyi savunma yaptılar. Taraftar baskısından hiç etkilenmeden sadece oyuna odaklandılar. Batshuayi ve İcardi'ye nefes aldırmadılar. Ayağa pas yapıp, topu hızlı çevirdiler.
"BAŞKAN OLSAM BU İKİ OYUNCUYU TRANSFER EDERDİM"
Kulüplerimiz transferlere milyon euro'lar harcıyorlar. Ama herkesin bildiği, tanıdığı oyuncuları transfer ediyorlar. Hem de ederi 5 olan oyunculara 10 vererek. Bu marifet değil. Marifet; başarı Hadjam ve Colley gibi oyuncuları keşfedip alabilmekte. Hadjam mesela. Adeta Maradona gibi bir sol bek. Piyasa değeri 2 milyon euro. Colley'e ne demeli? Asıl mevkisi sağ kanat ama dün sol kanatta görev yaptı. Hızlı tren gibi gidip geldi. Dağıttı Galatasaray'ı... Santrafor bile oynayabiliyor. Onun da market değeri 2.3 milyon euro. Bir kulübün başkanı olsam ve imkanım olsa hemen bu iki oyuncuyu transfer ederdim.
Jelert'i daha ilk maçında beğenmemiştim. İsviçre'deki maçta koridor olmuştu adeta. Okan hoca da durumun farkına varmış olacak ki, dün ilk yarıda görev vermedi Jelert'e... Peki Galatasaray, Jelert'e ne kadar bonservis ücreti verdi? Tam 9 milyon euro. Köhn de Jelert de Galatasaray gibi şampiyon bir takımın bekleri olamaz. Durum ortada zaten. İlk yarıda Galatasaray taraftarı, sahadaki futbolcularından daha fazla mücadele etti, maçı kazanmak adına.
"YAZIK GALATASARAY'IN PARALARINA"
Okan Buruk, ikinci yarıya Berkan Kutlu ve Jelert hamleleri ile başladı. Köhn ve Ziyech'i kenara aldı. Berkan sol beke geçti. Jelert yine koridor oldu. İkinci yarıya da iyi başlayan taraf Young Boys'tu. Yine net pozisyonlar yakaladılar. Rakip tonla gol pozisyonuna girdi, iki şutları direkten döndü. Bir de gol atıp, turu alıp gittiler. 63'te Sara (Galatasaray tarihinin en pahalı transferi) yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Sara, bu maçı kurtarmayacak da hangi maçı kurtaracak! Sadece uzun pas atsın diye bir oyuncuya 18 milyon euro verilir mi? Görülmüş şey değil! Dün hücuma bir katkısı yoktu Sara'nın. Yazık Galatasaray'ın paralarına...
"EKONOMİK YIKIM OLDU"
Dünkü maçta bir görüntü vardı. Jelert bakıyor, rakip oyuncu gidiyor. Kademeye mecburen giren İcardi de sarı kart görüyor. İcardi isyan ediyor bu duruma! Ah Jelert ah! Tam 3 ay transfer çalışması yapıp, aldığınız iki oyuncudan biri maça yedek başladı, diğeri maçı tamamlayamadı. Hem de birine 18, diğerine 9 verdiniz. Tam bir fiyasko! Sadece koşan fizikli bir takıma, yıldızlar topluluğu Galatasaray iki maçta da yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Galatasaray taraftarına yazık değil mi? Bu sonuç ekonomik anlamda da tam bir yıkım oldu. Büyük gelirden oldu Galatasaray!
MUSTAFA ÇULCU
Galatasaray ikinci yarı yaptığı değişiklerle gol ararken yediği kontra atak golüyle mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi hayali bitti. Elit kategori hakemi Norveçli Espan Eskas maçın daha 10. saniyesinde Zoukrou'nun İcardi'ye ceza alanı dışında başlayıp ceza alanı içinde devam eden faulünü çözemedi.
Ceza alanı dışında Zoukrou adım frekansını ayarlayamayınca sağ bacağı ile İcardi'nin sol bacağına bir dokunuşu var ve İcardi'nin bacakları birbirine çarpıyor, eee... Eskas ver faulü, vermedin! Devamı üstten sağ kolu ile dışarda başlayan arkadan itme ceza alanı içine kadar devam etti ver penaltıyı onu da yapmadı! Çünkü beklemiyordu, çözemedi pozisyonu ''devam'' dedi. Galatasaray'ın penaltısı gitti. Pozisyonda henüz top kontrolü olmadığı için bariz gol şansı yok kırmızı olmaz. Pozisyona VAR karışamaz. Eskas'ın aklı bu pozisyonda kalınca saçma sapan fauller çaldı.
"HAKEM, ZORLUK DERECESİ YÜKSEK MAÇLAR YETERLİ DEĞİLDİ"
Pozisyonu gören Muslera çıldırdı. 26'da Galatasaray lehine açık korneri aut verince Batshuayi gülmeye başladı. 31'de Young Boys'un attığı golde Colley açık ofsayttı.. VAR 1.15'de ancak tespit edebildi oysa çok açık pozisyondu! 38'de Camara açık ofsayttı, yardımcı kaldırdı, topa sahip olan Muslera oyuna sokunca hakem oyunun hızını kesmedi. 56'da Kaan Ayhan'ın attığı golde Kaan açık ofsayttı, iptal kararı doğruydu. 80'de oyundan çıkan Young Boys'lu Ugrunic ve Colley karşı tribünün oradan oyun oynanırken izinsiz saha içine girdi. Her iki oyuncuya hakemin net sarı kart vermesi gerekiyordu.
Galatasaray'lı oyuncular iki oyuncuyu saha dışına çıkarmaya çalıştı, ortalık karıştı. UEFA'nın elit hakemi çaresiz kaldı, rengi kaçtı. Oyundan resmen ürktü. 87'de Young Boys, Virginius ile golü atınca biraz evvel yaşanan kargaşada öfke kontrolünü kaybeden Muslera rakibine tekme atınca hakem haklı olarak Muslera'yı ihraç etti. Hakem Eskas zorluk derecesi yüksek maçlar için kriz ve çatışma anlarını çözebilmek için yeterli değil.
LEVENT TÜZEMEN
Okan hocanın kafası çok dalgın. 2 senedir G.Saray'ı şampiyon yapan Okan hocanın ilk kez bir maça birbirini tamamlamayan oyunculardan kurulu bir ilk 11 çıkardığını gördüm. Ziyech sahada yok; koşmuyor adam kovalamıyor. Barış'ın bölgesi, Ziyech'in bu laubaliliği yüzünden koridor oldu. Sara, temaslı oyuna girmiyor sadece top ayağındayken oynamaya çalışıyor. Sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan Köhn, tüm ikili mücadeleleri kaybettiği gibi orta bile yapamadı. Tribünler Ziyech çıkmalı, Mertens girmeli, Sara yerine Kerem Demirbay dahil olmalı yorumları yapıyor.
Okan hoca sanki kuralmış gibi Ziyech'i ve Sara'yı tam 45 dakika oyunda tuttu. Son andaki Köhn tercihi etkisiz kaldı. Young Boys takımı orta alanda gerekli dalga kıranı bulamayınca G.Saray takımı üzerine kolay, çabuk ve etkili geldi. Okan hoca ikinci yarı Ziyech ve Köhn'ü kenara aldı ve 9 milyon Euro'luk Jelert'i sağ beke Berkan'ı da sol beke çekti. Bu değişim bile G.Saray'a bir hareketlilik getirdi. Özellikle Kerem-Berkan ikilisi uyumlu oynamaya başladı.
"FİNAL SAYILABİLECEK BİR KARŞILAŞMAYDI"
Ama asıl sorun orta sahadaydı Sara'yı oyundan çok geç aldı. Kalan bölümde ise bir türlü Young Boys savunmasını aşamayan G.Saray son anlarda yediği golle de maçı yenilgi ile tamamladı. Hem ekonomik hem de sezonun geri kalanı için de final sayılabilecek bir karşılaşmayı kaybeden G.Saray Devler Ligi arefesinde maalesef turu geçemedi ve Avrupa Ligi'ne kaldı.
REHA KAPSAL
Galatasaray için bu sezonun en önemli ve telafisi olmayan maçlarından birisi. Hedef Young Boys'u rövanş maçında geçip UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki yeni formatında yer almak aynı zamanda bunun getireceği maddi getiri gibi kulübün prestiji açısından da oralarda yarışması çok önemli. Sarı kırmızılıların saha dizilişi 4/4/2 Okan hoca ilk maçın bir bölümünde oynadığı formasyonu bu sefer oyun başlangıcı olarak seçmiş. Tek hedef 2 farklı skorla turu geçmek.
İlk yarı pozisyona bu kadar hücum oyuncu ile giremeyen Galatasaray rakibine net gol pozisyonları verdiği gibi kalesinde 5 isabetli 11 şut gördü. Saha içi çok geniş alanda oynandığında ilk yarıdaki gibi çok geçiş hücumu yedi sarı kırmızılılar diziliş bu oyuncularla 4/4/2 değil 4/2/2/2 olur bu oyuncu özellikleri ile yani hücumda Kerem ve Ziyech içeride oynar ve de böylece kenar beklerine de alan yaratmış olunur daha hücumda kompakt hareket ederek top kaybında sistem üzeri karşı pres daha fazla oyuncu ile daha doğru yapılır ve bu kadar rakibe gol pozisyonu verilmezdi. Sahaya çıkan 11'de orta saha ve santrafor ikilisi birbirini tamamlamıyor.
"TAM BİR TRANSFER HATASI"
Okan hoca oyunun bir bölümünde alması gerek riski oyunun başında alarak büyük hata yaptı. Bunu da turu kaybederek ödedi sarı kırmızılılar. Sara 18 milyon euro verilmiş derin oyun kurucu değil. Jelert 9 milyon euro verilmiş yedek. Bununla beraber üç ayda bir sol bek alınamadı. Bunlar tam bir transfer hatası. Bizim futbol iklimimiz maalesef bazı olayları çok abartıyor bu yaklaşım bana göre insanların gerçeği görmesini engelliyor.
Çünkü Galatasaray'ın yakaladığı serilerde hep güçlü oyun oynadığı söylendi. Bu tabi ki doğru değil öyle olsa oyuncu kalitesinin önemi bu kadar öne çıkmaz öne çıkan ezberlenmiş oyun olur. Okan Buruk bunu üçüncü sezonunda 9 tane geçtiğimiz sezonlarda oynayan oyuncularla bir futbol fikri takımına monte edemiyorsa oyuncu bağımlı değil oyuna bağımlı en önemlisi sürdürülebilir saha içinde savunmada ve hücumda ne yaptığını bilen Akıllı takım oluşturamıyorsa oturup düşünülmesi gereken futbol adına çok şey var demek. Eğer bu Arenada yer almak ve de başarılı olmak istiyorsan bu gerçeği unutmamak lazım.