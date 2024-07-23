SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Galatasaray ile Beşiktaş, 2024 Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2024- 15:22
SÜPER KUPA TARİHİ 2024 | Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa maçlarının tarihini açıkladı. Merakla beklenen Süper Kupa tarihi belli oldu mu, ne zaman? | Süper Kupa maçları ayın kaçında oynanacak? sorularının yanıtını sizler için derledik.
SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?
TFF, Süper Kupa maçının 3 Ağustos günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.