SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray ile Beşiktaş, 2024 Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2024- 15:22