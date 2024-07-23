Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, bugün TSİ 19.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
🦁 Aslanlarımızın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmandan kareler. 💪 pic.twitter.com/TX8hkZUCXl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2024