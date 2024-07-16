Son dakika spor haberi:Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte kadroya katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerde merak ediliyor. Cimbom'da son olarak Danimarkalı stoper Mathias Ross, kiralık olarak Sparta Prag'a transfer oldu.

Galatasaray, 23 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross'un şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.