Galatasaray'da Scott McTominay transferinde flaş gelişme! Taraftar heyecanla bekliyordu
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Orta saha hattı için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer listesine İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen İskoç oyuncu Scott McTominay'i almıştı. Taraftarın heyecanla beklediği transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.07.2024- 18:26