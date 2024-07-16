Fotomac.com.tr'den Mesut Erkam Şahin'in Mirror'dan derlediği habere göre oyuncunun kulübü Manchester United, Galatasaray'ın McTominay için yaptığı teklifi reddetti.

McTominay futbola başlamış olduğu Manchester United altyapısında A takıma yükseldi ve bu kulüpten başka herhangi bir takımda forma terletmedi.