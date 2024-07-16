Galatasaray'dan rekor transfer teklifi! Yeni orta saha tarihe geçecek

Transferin sessiz takımlarından Galatasaray suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Sağ bek ve orta saha arayışlarına hız veren sarı kırmızılıların, tarihi bir transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Brezilya basınında yer alan habere göre Cimbom, o futbolcu için kulüp rekoru kıracak bir teklif sundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)