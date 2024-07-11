Okan Buruk'tan flaş fikstür açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Hazırlık maçında Lask Linz ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"FAYDALI BİR MAÇ OLDU"

"Bizim açımızdan faydalı bir maç oldu. Birçok genç oyuncumuza süre verdik. İyi bir hazırlık maçı oldu. Memnunum. Temiz geçti. İki takım da futbola odaklandı. Güzel bir karşılaşma oldu. İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen oyuncularımızın temposunu beğendik."

"ZAHA ÇOK İSTEKLİYDİ"

"Zaha fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde çok istekli olduğunu gösterdi. Çok önemli biri. Geçen sezon şampiyonlukta çok önemli payı var. Önemli maçlar kazandırdı. Yabancı oyuncu sayısını seçmekte çok zorlanacağız. Özel oyuncular. Bununla ilgili planımızı yapacağız. Bazı genç oyuncularımızı kiralık vereceğiz yine."

FİKSTÜRDE AVANTAJ VEYA DEZAVANTAJ GÖRÜYOR MUSUNUZ?

Okan Buruk: "Fikstürler oynanmadan avantaj diyemezsiniz. Önümüze gelen fikstürü oynayacağız ve geçen seneki 36 maçı kazanmıştık, bu senede hepsini kazanmak istiyoruz."

"METEHAN BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

"Metehan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Geçen sene Eyüpspor'da iyi bir sene geçirdi. Oyun performansı iyiydi, gol performansı da mucize gibi bir şeydi."

SÜPER KUPA STADI

Okan Buruk: "Belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyat'ta mı? Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün lazım görmek için. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Hayırlısı olsun.''

"BEN İSTEMİYORDUM AMA..."

Ben Olimpiyat Stadı'nı istemiyordum ama herhalde en kolaya gelen Olimpiyat Stadı. Beşiktaş'ın isteği de burasıydı. Orayı seçmişler.''