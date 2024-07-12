İKİ TALİP DAHA ÇIKTI Takvim'in haberine göre; İtalyan kulüplerinin yanı sıra İngiltere'den Brighton'ın istediği Barış Alper Yılmaz'a Alman devi Borussia Dortmund ile Serie A ekiplerinden Napoli'nin talip olduğu ortaya çıktı.

Şu an için Cimbom'a 24 yaşındaki futbolcu için ulaşan resmi bir teklif olmadığı, ancak; iki kulübün de yıldız oyuncu için atak yapmayı planladığı ifade edildi.