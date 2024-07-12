TRANSFER HABERİ | Avrupa devleri Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını çalacak! İşte istenen bonservis
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı elde etmek istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren Cimbom, birçok oyuncu ile temas halinde. Kadroya takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te gösterdiği performans ile değerine değer kattı. Bu gelişmenin ardından milli futbolcu için Avrupa devleri devreye girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 12.07.2024- 06:40