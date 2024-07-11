LASK Linz 3-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) G.Saray'dan tatsız prova

Son dakika spor haberi: Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya LASK Linz'le hazırlık maçı yaptı. Bu mücadeleyi Cimbom 3-2 kaybetti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2024- 22:27 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024- 22:41