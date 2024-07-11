Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Avusturya'da kamp yapan Cimbom, LASK Linz ile hazırlık maçı yaptı.
Bu karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-2 kaybetti.
Galatasaray'ın 2 golünü de Metehan Baltacı kaydetti.
LASK Linz'in gollerini ise Leo Dubois(K.K), Lucas Copado ve Moussa Kone attı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
📢 LASK Linz takımı, Leo Dubois'nın kendi kalesine attığı gol sonrası 1-0 öne geçti!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/wtggjjNaGD— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 11, 2024
🟡🔴 Driens Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, Metehan Balcı attığı kafa golüyle skora dengeyi getiren golü kaydetti!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/e1Av1ohOeZ— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 11, 2024
🟡🔴 LASK Linz, 64. dakikada bulduğu gol ile Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/abS6695ao7— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 11, 2024
🟡🔴 Metehan Balcı, attığı gole kendisi de inanamadı, ama skora denge getirmeyi başardı! ⚽📌 Galatasaray 2 - 2 LASK Linz#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/WOgxjERz6j— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 11, 2024
📢 LASK Linz, 85. dakikada bulduğu gol ile karşılaşmada tekrar öne geçti! ⚽️📌 Galatasaray 2 - 3 LASK Linz#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/PpCrsHZmKW— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 11, 2024