GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ve Okan Buruk'tan flaş hamle! Avusturya kampı sonrası...

Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul'da başlayan Galatasaray, ilk etap yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Avusturya kampı sonrası önemli kararlar alacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2024- 16:17