GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi! Arsenal ve Liverpool derken...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi! Arsenal ve Liverpool derken...

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Kadrosuna önemli isimleri katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Cimbom, Barış Alper Yılmaz'ın satışından önemli bir gelir beklerken, milli futbolcu için İngiliz kulüpleri sıraya girdi. Arsenal ve Liverpool'un ardından bir diğer Ada ekibi, Aslan'ın kapısını çalacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2024- 13:00