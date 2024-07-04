TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sol kanat hamlesi! Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun flaş ismi Dries Mertens ile 1 yıl daha sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşın alternatif arayışlarına başladı. İşte gündeme gelen o yıldız futbolcu...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2024- 09:33