1 yıl sözleşmesi kalan İngiliz yıldız için Cimbom'un pazarlık masasına oturacağı ve fiyatı düşürmeye çalışacağı kaydedildi.

Ayrıca Lorenz Assignon ve Guela Doue'nin G.Saray'ın sağ bek adayları arasında yer alan diğer isimler olduğu belirtildi.