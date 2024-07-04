Galatasaray'dan dudak uçuklatan teklif! Manchester United'dan 2 transfer birden
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, Manchester United'dan 2 yıldız için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.07.2024- 12:05